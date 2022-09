Rubano l’orologio a due ragazzi fuori da una discoteca di Milano: furto da 50mila euro Le vittime, accerchiate fuori da una discoteca del quartiere Brera a Milano, sono una coppia di 33 anni e 36 anni. Il bottino: un Rolex da 30 mila euro e un Hublot del valore di 20 mila euro.

È solo l'ultimo di una lunga serie.

Le vittime, stavolta, sono due giovani poco più che trentenni (una donna di 36 anni e un uomo di 33). Sono state avvicinate fuori da una discoteca in centro a Milano, quartiere Brera, e così derubate dei loro orologi di lusso: un Rolex da 30mila euro e un Hublot del valore di 20mila euro. Bottino totale, 50mila euro.

Il furto fuori dalla discoteca

I due hanno trascorso la serata in una discoteca del centro, angolo tra via Moscova e largo La Foppa. Quando, all'uscita, sono stati raggiunti da alcuni giovani. Li accerchiano in gruppo, e poi strappano gli orologi dal polso della coppia. Per scappare poi a gambe levati, inseguiti (invano) dai ragazzi derubati.

La banda dei Rolex

Solo pochi giorni prima, gli agenti avevano sgominato una batteria di rapinatori franco-algerini specializzati in questo tipo di colpi, rinominata per questo "la banda dei Rolex": pedinavano turisti e passanti tra le vie del centro, per alleggerirli dei loro orologi di lusso. Ricorrendo spesso anche alla violenza, come è successo recentemente nel caso di una ragazzo di 22 anni gettato a terra e rapinato in corso Como.