Ragazzo buttato a terra e picchiato selvaggiamente per l’orologio e la catenina in corso Como

Un ragazzo di 22 anni è stato violentemente pestato e rapinato nella notte scorsa a Milano, in corso Como, a pochi passi da piazza Gae Aulenti. Il giovane si trovava nella centralissima via della movida cittadina quando verso le 3 del mattino di oggi, venerdì 16 settembre, è stato preso di mira e accerchiato da quattro malviventi che l'hanno sbattuto a terra colpendolo ripetutamente.

Ragazzo picchiato e derubato in corso Como

Secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul luogo del crimine, il giovane è stato derubato dell'orologio e di una collanina d'oro. La stessa vittima del pestaggio ha avuto la forza di contattare il 112 dopo la fuga dei quattro, descritti tutti come di origine nordafricana, permettendo alla pattuglia di accorrere sul posto insieme agli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. I militari hanno raccolto la sua testimonianza e si sono messi immediatamente sulle tracce dei quattro aggressori, riuscendo ad identificarne uno poco dopo, rintracciato in piazza Gae Aulenti.

Arrestato uno dei malviventi, altri tre in fuga

Si tratta di un coetaneo della vittima, ragazzo di 22 anni, di origini marocchine che, a seguito di approfondimenti, è risultato essere irregolare sul territorio italiano e con precedenti specifici. Il malvivente è stato trovato ancora in possesso dell'orologio e della collanina del 22enne. Per questo motivo, i carabinieri l'hanno arrestato e portato in carcere con l'accusa di rapina. Sequestrati, gli oggetti derubati sono stati poi riconsegnati al legittimo proprietario. I carabinieri sono ora alla ricerca dei tre complici del 22enne arrestato.