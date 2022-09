Coppia scippata mentre esce dalla discoteca: ladri scappano con due orologi di lusso da migliaia di euro Una giovane coppia è stata scippata fuori da un noto locale di Milano: i ladri hanno portato via orologi da migliaia di euro.

Stavano uscendo da una nota discoteca in zona Brera, a Milano, quando sono stati scippati dei loro orologi di lusso. I ladri avrebbero portato via un bottino da migliaia di euro. Gli agenti della Questura sono ancora sulle loro tracce: sono al vaglio le immagini di sicurezza della zona per poterli rintracciare. Fortunatamente le due vittime non avrebbero riportato ferite.

La coppia avvicinata dal gruppo di ladri

La loro sarebbe dovuta essere una serata di relax e divertimento considerato anche l'inizio della settimana della moda, sette giorni di eventi e feste che attirano un gran numero di esperti del settore, influencer e turisti.

Purtroppo però, per la coppia si è trasformata presto in una serata da dimenticare. In base alle prime informazioni ricevute, intorno alle 3.30 di giovedì 22 settembre, la coppia – un uomo di 33 e una donna di 36 anni – stavano uscendo dal "The Club", la famosa discoteca meneghina che si trova all'angolo tra via Moscova e largo La Floppa. A un certo punto, sono stati avvicinati da un gruppo di giovani.

Portati via orologi di lusso da 50mila euro

I ragazzi li hanno aggrediti e gli hanno portato via un Rolex da trentamila euro e un Hublot da ventimila euro. Una volta scippati, sono scappati a piedi. La coppia ha provato a inseguire il gruppo, ma inutilmente: i ragazzi sono riusciti a far perdere velocemente le loro tracce. Le vittime, scosse e arrabbiate per quanto hanno dovuto subire, hanno quindi richiesto l'intervento della Questura di Milano che adesso indaga sul caso e cercherà di risalire quanto prima alle identità dei ladri.