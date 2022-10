Ruba un orologio di lusso per la quarta volta in un mese, ma non può essere arrestato Ha rubato un Rolex in pieno centro a Milano, ma i Carabinieri non hanno potuto arrestarlo. L’autore del furto è un giovanissimo, non imputabile perché non ha ancora compiuto 14 anni.

A cura di Fabio Pellaco

Un Rolex Daytona

Un giovanissimo ladro di orologi di lusso è stato intercettato dai Carabinieri dopo una rapina ai danni di un cittadino statunitense avvenuta in pieno centro.

Questa è la cronaca dell'ennesima rapina avvenuta a Milano nelle ultime settimane, dove ormai non si contano più i furti di Rolex. Ma questa volta i militari, data la giovane età del rapinatore, hanno potuto solamente segnalarlo l'autore del furto all'autorità giudiziaria.

Rubato un Rolex a un turista statunitense a Milano

Il fatto è accaduto nella tarda serata di lunedì 10 ottobre in via Alessandro Manzoni, in zona Quadrilatero. Intorno alle 23:30 un turista statunitense di 35 anni ha allertato il numero unico d'emergenza segnalando una rissa in corso. All'arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile, l'uomo ha spiegato di essere stato aggredito da due persone che gli hanno spruzzato in volto dello spray al peperoncino per poi sottrargli l'orologio, un Rolex Daytona, del valore di 30mila euro.

Con l'aiuto dell'identikit fornito dall'uomo, i Carabinieri sono riusciti a fermare uno dei due ladri. Il ragazzino, di origine nordafricana, ha dichiarato ai militari di avere 12 anni e quindi è stato accompagnato in ospedale per l'esame osseo di rito che ha dovuto stabilire con precisione l'età del giovanissimo. I risultati dell'accertamento, effettuato nella giornata di martedì, hanno stabilito che il ragazzino ha effettivamente meno di 14 anni e quindi non è imputabile.

Ha messo a segno quattro colpi in un mese

I militari non hanno potuto trattenerlo, ma solo segnalarlo all'autorità giudiziaria come già successo in passato. Il ragazzino era già noto alle Forze dell'Ordine perché nell'ultimo mese aveva messo a segno altri quattro colpi con le stesse modalità. Dopo le verifiche del caso è stato accompagnato in una comunità di Genova.