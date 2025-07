Minaccia la sua ex avvocata per l’eredità della madre e le ruba il pc: 31enne arrestato

La polizia ha arrestato un 31enne del Basso Lodigiano con l’accusa di rapina impropria. L’uomo avrebbe minacciato la sua ex avvocata per costringerla a convincere la madre a dargli una fetta dell’eredità e le avrebbe rubato il computer.

Un 31enne di Castiglione d'Adda (in provincia di Lodi) è stato arrestato lo scorso 10 luglio con l'accusa di rapina impropria. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato, l'uomo avrebbe minacciato la sua ex avvocata di per costringerla a convincere la madre a dargli una fetta dell'eredità. L'aggressione sarebbe stata verbale, poi il 31enne avrebbe provato anche a colpirla con un pugno, senza successo, e le avrebbe portato via il computer. Gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo in poco tempo grazie al gps del braccialetto elettronico che gli era stato assegnato in seguito a una misura cautelare del divieto di avvicinamento per un altro reato. Ora il 31enne è agli arresti domiciliari.

Lo scorso giovedì 10 luglio il 31enne, di nazionalità marocchina, si era presentato nello studio della sua ex avvocata di Lodi. Una volta nel suo ufficio, l'avrebbe minacciata per costringerla a convincere la madre a riconoscergli una grossa parte dell'eredità. L'uomo avrebbe provato anche a sferrarle un pugno, senza riuscire a colpirla, e le avrebbe rubato il computer. In poco tempo, gli agenti di polizia lo hanno rintracciato nella sua abitazione a Castiglione d'Adda, nel Basso Lodigiano, grazie al gps del braccialetto elettronico.

Durante la perquisizione dell'appartamento, i poliziotti avrebbero ritrovato il pc dell'avvocata all'interno di una valigia, nascosto sotto alcuni vestiti e sigillato con carta stagnola e scotch per impedirne la geolocalizzazione. Il 31enne, infine, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di rapina impropria.