Prova a truffare un’anziana, poi irrompe in casa e ruba una busta con 5.700 euro: 16enne arrestato

Un 16enne è stato arrestato dai carabinieri di Verolanuova (in provincia di Brescia) con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna di 79 anni. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe provato prima a truffarla raccontandole che la figlia aveva avuto un incidente e aveva bisogno di soldi, poi avrebbe fatto irruzione in casa dell'anziana e la avrebbe strappato di mano una busta con 5.700 euro in contanti. I militari lo hanno bloccato mentre scappava per le vie della città, allertati da un'amica della vittima.

Il tentativo di raggiro sarebbe iniziato con una telefonata del 16enne alla 79enne. Il ragazzo, spacciandosi per un avvocato, avrebbe spiegato all'anziana che sua figlia era rimasta coinvolta in un incidente e che servivano soldi per "sistemare" la situazione. La donna si sarebbe preoccupata perché in quel momento la figlia era effettivamente in viaggio per le vacanze e quello sconosciuto al telefono le aveva raccomandato di non dire niente al marito, di cui sapeva anche il nome, perché altrimenti si sarebbe agitato.

A quel punto, la 79enne avrebbe preparato una busta con 5.700 euro in contanti ma, prima di consegnare la somma al 16enne, si sarebbe rivolta a un'amica. Proprio quando era al telefono con lei, il ragazzo avrebbe fatto irruzione in casa e, tra spintoni e minacce, avrebbe strappato la busta dalle mani della donna e sarebbe scappato a piedi per le vie di Verolanuova.

A chiamare i carabinieri è stata l'amica della vittima. I militari hanno iniziato subito l'inseguimento e hanno fermato il 16enne poco lontano. Il ragazzo è stato poi tratto in arresto con l'accusa di rapina aggravata e trasferito in una comunità, mentre gli investigatori stanno proseguendo le indagini per individuare eventuali complici nel raggiro fallito.