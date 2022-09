Auto della Polizia Locale si ribalta a Milano dopo lo scontro con una Ferrari: traffico in tilt Un rocambolesco scontro tra una Ferrari e una pattuglia della Polizia Locale ha mandato in tilt il traffico di Milano in zona Porta Venezia nella tarda mattinata di venerdì.

A cura di Fabio Pellaco

Spaventoso incidente che ha visto protagonista una pattuglia della Polizia Locale di Milano nella tarda mattinata di venerdì 23 settembre a Porta Venezia. L'auto su cui viaggiavano gli agenti si è ribaltata dopo lo scontro con una Ferrari.

Il fatto si è verificato all'intersezione tra i Bastioni di Porta Venezia e corso Venezia. Per cause ancora da accertare, l'auto degli agenti si è ribaltata all'altezza del civico 61 all'angolo tra le due strade. La macchina è rimasta ruote all'aria abbattendo diversi segnali stradali e fermando la sua corsa addossata al cartello che indica l'inizio della zona a traffico limitato.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della cooperativa Ata Soccorso di Milano che ha prestato le prime cure agli occupanti delle vetture.

L'area è stata transennata per consentire i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica dell'incidente, mentre un folto capannello di persone si è radunato intorno al luogo dove è avvenuto l'incidente.

Si segnalano forti rallentamenti alla circolazione nella zona di Porta Venezia.

Articolo in aggiornamento.