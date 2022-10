Derubato mentre entra nella hall dell’hotel: sparito l’orologio da 5mila euro Il furto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 ottobre all’angolo tra via Finocchiaro e via Zanotto, zona Porta Venezia.

A cura di Enrico Tata

(Repertorio)

Entra nella hall del suo hotel con le valigie e qualcuno, in pochi secondi, gli ruba il rolex che indossa al polso. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 ottobre all'angolo tra via Finocchiaro e via Zanotto, zona Porta Venezia. La vittima, riporta Milano Today, è un 38enne indiano. Il ladro gli ha rubato un Rolex Dateust in argento con inserti d'oro dal valore di 5mila euro.

Questa la dinamica del furto, secondo la denuncia presentata dalla vittima: "Stavo entrando all'interno del mio hotel con le valigie, quando si è avvicinato un uomo vestito di scuro. In pochi secondi è riuscito a strapparmi il Rolex che avevo al polso e poi è scappato". Le forze dell'ordine non sono riuscite ancora a rintracciare il ladro.

Sempre più furti di orologi di lusso a Milano

A Milano i furti di orologi di lusso stanno aumentando di giorno in giorno, soprattutto all'interno del cosiddetto Quadrilatero della Moda. Qualche giorno fa, per esempio, un cinquantanovenne italiano è stato aggredito mentre passeggiava in via Borgospesso. Stando a quanto ricostruito, due ragazzi lo hanno spinto a terra, l'hanno colpito a calci e a pugni e gli hanno strappato dal polso l'orologio. In questo caso si trattava di un oggetto di grandissimo valore: un Patek Philippe collezione Aquanaut da 100mila euro. La vittima, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.

Nei giorni scorsi, ancora, la polizia ha arrestato cinque persone di nazionalità italiana ritenute coinvolte in una serie di rapine e di furti. Automobili, materiale elettronico, ma soprattutto orologi di valore erano gli obiettivi dei ladri.