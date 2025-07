Fermato un 28enne per il furto dell’orologio da 300mila euro a Milano: il video dello scippo

I frame del video della rapina a Nevzat Kaya

Un 28enne è stato fermato nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, dalla polizia di Stato di Milano con l'accusa di rapina aggravata. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato lui due giorni fa a rubare un orologio di lusso dal valore di circa 300mila euro all'imprenditore turco Nevzat Kaya, vicepresidente della squadra di calcio Trabzonspor, che stava tornando in albergo insieme alla figlia.

Stando a quanto ricostruito, il colpo è andato in scena intorno alle 18 di martedì 15 luglio lungo viale Bligny, in zona Porta Romana a Milano. Kaya, dopo aver fatto shopping tra le vie del quadrilatero della moda, stava tornando in albergo insieme alla figlia di 16 anni, quando sarebbe stato avvicinato da un giovane. Questo sarebbe riuscito a strappargli di dosso un orologio Richard Mille del valore dichiarato di 300mila euro e sarebbe poi fuggito a piedi con due presunti complici.

Gli agenti della Squadra Mobile come prima cosa hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e hanno riconosciuto il giovane autore della rapina, in quanto era già stato controllato alcuni giorni prima durante un'altra attività di repressione dei reati predatori tra le vie dello shopping milanese.

Gli investigatori sono riusciti a localizzare il 28enne, cittadino belga, in una kebabberia di via Panfilo Castaldi nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio. Fingendosi clienti, sono entrati nell'attività e hanno bloccato il sospettato. Il 28enne ora è sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata.