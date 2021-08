Fermato tre giorni prima per le violenze, si ripresenta a casa e minaccia la moglie: arrestato Un uomo di 39 anni era stato arrestato tre giorni fa per aver aggredito la moglie: il giudice poi lo aveva rilasciato con l’obbligo di non avvicinarsi ai famigliari. Nonostante questo è tornato a casa della donna in via Montegrappa a Pavia e ha iniziato a inveire contro lei. Il 39enne è stato quindi arrestato dai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Pavia e portato in carcere dopo che ha minacciato la moglie: il 39enne era stato arrestato tre giorni prima per aver aggredito la donna. Il giudice, stando a quanto riportato dal giornale "La Provincia Pavese", lo aveva rimesso in libertà con l'obbligo di non avvicinarsi ai famigliari. Nonostante questo è tornato a casa e ha iniziato a inveire contro la 36enne.

Il 39enne è stato portato in carcere in attesa del processo

Gli agenti della polizia sono quindi intervenuti in viale Montegrappa e hanno portato via il 39enne. L'uomo è arrivato davanti all'abitazione che condivideva con la moglie e i tre figli di otto, tredici e diciassette anni. Sulla base di quanto scritto da "La Provincia Pavese", avrebbe urlato: "Se non mi fai entrare in casa, te la farò pagare". Spaventata a quindi chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Il 39enne adesso si trova in carcere in attesa del processo.

A Cilavegno un 31enne dà fuoco al magazzino dell'ex fidanzata: arrestato

Giovedì scorso a Cilavegno, comune in provincia di Pavia, un uomo ha dato fuoco al magazzino dell'ex fidanzata: dopo averla perseguitata per mesi e averla minacciata, ha deciso di compiere il vile atto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e dichiarato inagibile la struttura. Anche i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi e raccolto le parole della donna che ha poi sporto denuncia: l'ex infatti la perseguitava da due mesi con pedinamenti e minacce. Il 31enne è stato rintracciato e arrestato.