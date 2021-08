Perseguita l’ex fidanzata per mesi e poi dà fuoco al suo magazzino: arrestato 31enne Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Cilivegno, comune in provincia di Pavia, dopo che ieri ha dato fuoco al magazzino dell’ex fidanzata: per due mesi l’ha perseguitata con messaggi vocali, pedinamenti e minacce. Ieri la donna ha denunciato l’uomo che è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e incendio doloso.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

L'ha perseguitata per mesi e poi ieri sera, giovedì 19 agosto, ha dato fuoco al suo magazzino: è successo a Cilavegna, comune in provincia di Pavia. Vittima di minacce e pedinamenti – e soprattutto del folle gesto – è una donna, il cui ex fidanzato è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso e atti persecutori. Ieri sera, oltre ai carabinieri, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Per due mesi la donna è stata perseguitata dall'ex

L'incubo della donna è iniziato due mesi fa: messaggi vocali, minacce e pedinamenti. Poi le sue azioni si sono intensificate da sabato 14 agosto fino a ieri quando, dopo aver sfondato il portone di ingresso del magazzino, ha dato fuoco alla struttura. Sono andati distrutti tutti gli oggetti – perlopiù materie plastiche – presenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e dichiarato inagibile la struttura. La donna ha quindi sporto denuncia e i carabinieri hanno rintracciato il 31enne e lo hanno arrestato.

