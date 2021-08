Accoltella al collo la compagna durante una lite: ricoverata in gravi condizioni Una donna è stata ferita alla gola con una coltellata dopo l’ennesima lite con il compagno: l’aggressione è avvenuta a Gardone Riviera, in provincia di Brescia nel pomeriggio di oggi. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno è stato fermato dai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo l'ennesima lite con il compagno: è successo nella giornata di oggi, martedì 17 agosto. Secondo le prime informazioni, la donna è stata ferita al collo con una coltellata. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri. Al momento, in base a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", non sarebbe in pericolo di vita.

La donna non sembrerebbe essere in pericolo di vita

La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara: i due sarebbero soci in affari e, al culmine di una lite, l'uomo l'avrebbe ferita brutalmente. Il tutto è accaduto intorno alle 17.30 di questo pomeriggio all'interno di un negozio di pelletteria del centro di Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la titolare uscire dal locale urlando e chiedendo aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasferita in ospedale dove risulta ricoverata ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

A Rozzano un ragazzo di 23 anni arrestato per aver sfregiato la compagna

La vicenda ricorda quanto accaduto qualche mese fa quando un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Rozzano per aver sfregiato il volto della compagna. La donna era stata ricoverata in terapia intensiva. L'aggressione era avvenuta lo scorso dicembre, ma dopo mesi di indagini il giudice per l'udienza preliminare di Milano aveva condannato il 23enne con l'accusa di lesioni, maltrattamenti e sfregio. In questo caso dalle indagini era emerso che il giovane aveva diversi precedenti e che già in passato aveva aggredito la compagna.