Ferito da un colpo di pistola fuori dal bar: l’ipotesi di legami con la criminalità organizzata Un uomo è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola e fuori da un bar della provincia di Milano: gli investigatori stanno vagliando anche l’ipotesi della criminalità organizzata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato trovato con una ferita alla gamba, causata da un'arma da fuoco, nel parcheggio di un bar a Dairago (Milano): è successo poco dopo la mezzanotte di domenica 21 maggio. Tra le ipotesi c'è quella di questioni legate alla criminalità organizzata. A rivelarlo è il quotidiano Il Corriere della Sera.

Sulla base di quanto scoperto finora, l'uomo è stato trovato poco dopo la mezzanotte: era ferito e urlava. Accanto a lui c'era la sua compagna, una donna di 41 anni che è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari gli hanno fornito le prime cure sul posto e poi lo hanno trasportato con un'ambulanza e un'auto medica all'ospedale di Legnano.

Il proiettile avrebbe spezzato il femore

Il proiettile avrebbe spezzato il femore, ma fortunatamente la vittima non è in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Legnano e del Nucleo investigativo di Milano: i militari, inizialmente, credevano che quanto accaduto fosse in qualche modo legato alla relazione tra il 42enne e la 41enne. Dalle indagini sono però emersi ulteriori elementi.

Leggi anche Madre e figlia ferite a colpi di pistola in strada: si indaga su un parente

L'ipotesi della criminalità organizzata

Nel parcheggio di piazza Mazzini, dove il 42enne è stato ferito, gli inquirenti hanno trovato e sequestrato un bossolo di una pistola calibro nove per ventuno. Questo ha confermato che è stato esploso un solo colpo probabilmente da una pistola semiautomatica: sembrerebbe che l'atto sia dovuto probabilmente a questioni legate a un clan della ‘ndrangheta. L'ipotesi deve essere ancora confermata. Gli investigatori hanno interrogato in questi giorni la compagna della vittima e anche alcuni testimoni.