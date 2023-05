Uomo di 42 anni ferito a una gamba in una sparatoria a Dairago, illesa la compagna Il 42enne è stato soccorso in piazza Mazzini a Dairago. L’uomo ha riportato una frattura composta a un femore. La sua compagna, una 41enne, è rimasta illesa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 42 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica 21 maggio. I carabinieri della Compagnia di Legnano lo hanno trovato a terra in un parcheggio di un bar in piazza Mazzini a Dairago, comune nella Città Metropolitana di Milano. Con lui c'era una donna di 41 anni, la sua compagna, illesa.

Trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Legnano, gli esami hanno evidenziato una frattura al femore distale (sulla parte superiore del ginocchio) composta nel 42enne che, comunque, non è in pericolo di vita. Il ferito è un residente della zona, incensurato.

I militari dell'Arma di Legnano e quelli del Nucleo Investigativo di Milano stanno indagando per capire cosa sia accaduto. Si cercano ancora i responsabili e le motivazioni del gesto. Nel frattempo, è già stato trovato nell'area del ferimento un bossolo calibro 9.