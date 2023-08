Ferito alla testa dopo la lite per una precedenza stradale con un ciclista, muore un uomo di 65 anni È morto il 65enne di Offlaga (Bergamo) colpito alla testa da un uomo in bicicletta dopo una lite per una mancata precedenza stradale. Il ciclista, al momento denunciato per lesioni gravissime, rischia adesso l’accusa di omicidio preterintenzionale.

La lite per una mancata precedenza, sfociata in una vera e propria aggressione. E finita in tragedia: è morto il 65enne di Offlaga (Bergamo) colpito alla testa da un ciclista e successivamente ricoverato per due settimane in terapia intensiva. Il ciclista, al momento denunciato per lesioni gravissime, rischia adesso l'accusa ben più pesante di omicidio preterintenzionale.

La lite per la mancata precedenza stradale

La discussione per la mancata precedenza era avvenuta lo scorso 26 luglio, e aveva coinvolto la moglie della vittima e un ciclista di passaggio. La donna, una volta tornata a casa, aveva raccontato tutto al marito, che si era offerto di accompagnarla a cercare l'uomo in strada per un ultimo chiarimento. Così, dopo averlo trovato, tra i due è iniziato uno scambio verbale molto acceso, tanto che a un certo punto il ciclista ha colpito il 65enne.

Il ricovero in terapia intensiva

È in questo momento che l'uomo è caduto a terra, sbattendo la testa contro l'asfalto. Le sue condizioni, inizialmente non preoccupanti, sono peggiorate drasticamente dopo il trasporto in ospedale: nel giro di poco tempo il 65enne è entrato in coma e non si è mai ripreso.