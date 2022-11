Famiglia rapinata in casa mentre guarda la tv: “Ci hanno minacciato con le asce” Per una famiglia, residente in provincia di Como, quella del 30 ottobre è stata una serata da incubo: due ladri sono entrati in casa, mentre guardavano la televisione, armati di ascia e li hanno minacciati e derubati.

A cura di Ilaria Quattrone

Doveva essere una serata tranquilla in famiglia, ma si è presto trasformata in un incubo. Due ladri sono entrati in casa loro, mentre erano intenti a guardare la televisione, e li hanno minacciati con due asce. Armi che hanno utilizzato per spaccare la finestra. Il terribile episodio si è verificato nella serata di domenica 30 ottobre 2022 a Villa Guardia, comune in provincia di Como.

Hanno spaccato la finestra e sono entrati

Intorno alle 19, i due malviventi si sono presentati fuori dalla corte in cui vive la famiglia. Ad aspettarli in auto, un complice anche lui armato di ascia: "Guardavamo la tv al piano sotto di casa, mentre uno dei miei figli era in camera sua al piano superiore. Ho sentito i cani abbaiare – racconta il padre – con insistenza, ho controllato e ho visto due uomini incappucciati che si erano arrampicati sulla casa e con un’ascia hanno spaccato la finestra e sono entrati".

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Lurate Caccivio che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno ascoltato il racconto delle vittime. Armand di Salvans Juarez, una volta visti i ladri, ha fatto uscire moglie e figli per metterli al sicuro: "Gridavamo, abbiamo urlato che chiamavamo le forze dell’ordine. I malviventi ci hanno gridato di tornare in casa”.

Il complice ha minacciato la vittima e i vicini di casa

Nonostante questo i due uomini sono riusciti a entrare: hanno ribaltato i mobili, spaccato quello che trovavano, portato via un orologio di circa 1.500 euro. Nel frattempo il complice, che si trovava in auto, è sceso ha preso anche lui un'ascia e l'ha agitata davanti all'uomo e ai vicini: "Volevamo fermarlo, eravamo più di dieci ma quando lo abbiamo visto con l’ascia siamo indietreggiati. Poi sono scappati".

I ladri sono riusciti a scappare: la vittima ha preso nota della tarda, ma purtroppo risulta rubata.