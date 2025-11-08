Famiglia intossicata dal monossido di carbonio per un malfunzionamento della stufa a pellet: 5 in ospedale

milano
Una famiglia di Guidizzolo (Mantova) è finita in ospedale nella notte per un’intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i carabinieri, il gas sarebbe stato sprigionato dalla stufa a pellet rimasta in funzione.
A cura di Enrico Spaccini
Cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio probabilmente sprigionato da una stufa a pellet in casa a Guidizzolo (in provincia di Mantova) nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre. I soccorritori del 118 li hanno trasportati tutti in ospedale per le cure del caso e i vari accertamenti. Nessuno di loro sarebbe comunque in gravi condizioni. Le verifiche del caso sono state affidate ai carabinieri della Stazione di Monzambano.

L'allarme è scattato intorno alle 3:45 dell'8 novembre, presso un'abitazione di Strada San Martino, a Guidizzolo. Cinque componenti di una famiglia di origine indiana avevano iniziato ad accusare sintomi riconducibili a un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno disposto per loro il trasferimento all'ospedale di Desenzano del Garda (in provincia di Brescia) per le cure. L'intossicazione si sarebbe rivelata comunque lieve, grazie anche alla tempestività dei soccorsi. Infatti, nessuno di loro sarebbe considerato in pericolo di vita.

I carabinieri di Monzambano si sono occupati dei rilievi e delle verifiche del caso. A quanto pare, il gas velenoso sarebbe stato sprigionato da una stufa a pellet che era rimasta in funzione nel corso della notte. Probabilmente all'origine dell'incidente domestico ci potrebbe essere un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.

