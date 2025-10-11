Incendio in una palazzina nel Milanese, 3 morti e 40 evacuati: padre, madre e figlio perdono la vita

Tragedia lo scorsa notte in via Cairoli a Cornaredo, nel Milanese. Un incendio si è sviluppato in una palazzina di quattro piani, provocando la morte di tre persone e il ferimento di otto, portate in ospedale per accertamenti. Quaranta le persone evacuate. Secondo le ultime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto la compagnia dei carabinieri di Corsico e la sezione investigativa dei Vigili del Fuoco, intervenuti con tre autopompe, un'autoscala, un'autobotte, due furgoni di supporto e il funzionario tecnico. Ancora ignote le cause del rogo. Le indagini sono attualmente in corso, mentre l'appartamento in cui abitavano le tre vittime è stato sottoposto a sequestro. Si tratterebbe di un'abitazione al primo piano dello stabile.

Sono tre le persone che hanno perso la vita: si tratta di padre, madre e figlio. La coppia, molto anziana, aveva rispettivamente 88 e 82 anni, mentre il figlio deceduto 55. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino: immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza i residenti del condominio. Per la famiglia che abitava nell'appartamento al primo piano però, non c'è stato nulla da fare: i Vigili del Fuoco li hanno trovati già privi di vita all'interno dell'abitazione, per loro non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato da Carabinieri e Vigili del Fuoco, sono diciannove in totale le persone che sono state visitate sul posto per controllare le loro condizioni di salute. Otto persone sono state invece portate in ospedale perché hanno inalato fumo e devono essere sottoposte ad accertamenti. Nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un Vigile del Fuoco, portato in ospedale e poi dimesso.