Famiglia incontra un orso nei boschi della Valtellina: si allontana senza rischi La famiglia si è ritrovata l’orso a un centinaio di metri di distanza, ma non si è fatta prendere dal panico: si è allontanata senza spaventare l’animale.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Una famiglia di Albosaggia, in provincia di Sondrio, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio di sabato scorso, 17 giugno, nei boschi delle alpi Orobie. Mentre facevano una passeggiata, hanno visto a un centinaio di metri di distanza un orso. I membri della famiglia sono riusciti ad allentarsi, senza correre rischi.

Vedono un orso a un centinaio di metri

A raccontare quanto accaduto è stato il sindaco di Albosaggia, Graziano Murada, sui canali social istituzionali: "È accaduto sabato pomeriggio e la famiglia mi ha comunicato dell'incontro avvenuto a quota 1.700 metri in località Cornasci, a valle del lago della Casera, in territorio del nostro paese".

"Erano a circa 100 metri di distanza e si sono subito allontanati dal plantigrado. Ma lo spavento non è stato poco", aggiunge il primo cittadino del comune valtellinese. Inoltre in quella zona non c'erano state precedenti avvisaglie, in quanto non risultano predazioni di ovini o di apiari.

La famiglia ha saputo reagire

Benché lo spavento non sia stato, comprensibilmente, da poco, la famiglia ha saputo reagire alla vista dell'orsa e non si è fatta prendere dal panico. Ha capito che era più giusto mantenere la calma e allontanarsi, invece di voler far scappare l'animale. E infatti il sindaco ha sottolineato: "Con un comportamento esemplare si sono allontanati dall'animale in tutta calma, senza suscitare alcuna reazione da parte dell'orso".

"Il suggerimento che do in casi del genere – aggiunge – è di non avvicinarsi assolutamente, magari per scattare foto o effettuare filmati con i cellulari, e di segnalare la presenza in tempi rapidi agli uffici comunali o alla Polizia Provinciale per le opportune iniziative sul piano preventivo".