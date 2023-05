Famiglia cena al ristorante cinese e va via senza pagare, ma riescono a individuarla e denunciarla Una famiglia ha cenato in un ristorante cinese di Meda ed è andata via senza pagare. La carta di credito non funzionava e hanno promesso che sarebbero tornati per saldare il conto. Non vedendo nessuno, la proprietaria li ha denunciati.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una famiglia ha cenato in un ristorante cinese di Meda, in provincia di Monza e della Brianza, e se n'è andata senza saldare il conto. Alla cassa avevano tentato di pagare con una carta di credito che, però, risultava non funzionante. La coppia, insieme alla figlia 16enne sono andati via con la promessa che sarebbero tornati il giorno seguente. Nessuno, però, si è presentato e la proprietaria del ristorante li ha denunciati.

La cena al ristorante cinese

La cena si era svolta nella più completa tranquillità. I tre avevano ordinato piatti tipici della cucina orientale, dagli involtini primavera ai gamberi fritti, passando per i ravioli al vapore e terminando con il tiramisù della casa. Arrivato il momento del pagamento, la famiglia si è avvicinata alla cassa porgendo una carta di credito.

Quando la proprietaria del ristorante, una donna di origini cinesi di 46 anni, ha fatto passare la carta sul pos, questo mostrava la schermata di "transazione negata". A quel punto sarebbe nata un'accesa discussione tra i clienti e il personale, risolta con una promessa: l'indomani uno dei due sarebbe tornato al locale a avrebbe saldato il conto.

La coppia è stata denunciata per insolvenza fraudolenta

Il giorno seguente, però, nessuno ha dato seguito a quella promessa. Pensando di essere stata truffata, la 46enne si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Meda e ha sporto denuncia contro la coppia. Partite le indagini, i militari sono riusciti in breve tempo a identificare i responsabili.

Si tratta di un genovese e una brianzola di 45 anni che avrebbero messo in atto la stessa truffa già in altri ristoranti, soprattutto nel Milanese. L'uomo, in particolare, ha anche precedenti per spaccio di stupefacenti. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per insolvenza fraudolenta in concorso.