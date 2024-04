Il finto manager alloggiava in alcuni hotel di lusso del Garda: scappava senza pagare

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo avrebbe finto di essere un manager e avrebbe alloggiato in tantissimi alberghi di lusso di mezza Italia, dai quali sarebbe scappato senza pagare. Tra le sue vittime ci sarebbero anche alcuni albergatori proprietari di strutture sul Lago di Garda. A finire sotto inchiesta è un uomo di 46 anni originario della provincia di Napoli: sembrerebbe che abbia soggiornato anche in alcuni hotel del Benaco.

Avrebbe finto di trovarsi in quei luoghi perché impegnato in viaggi di lavoro

Avrebbe portato avanti questo modus operandi per oltre un anno. Come aveva già fatto in altri hotel, si sarebbe finto un top manager di grosse aziende come, per esempio, Amazon e Bulgari. Avrebbe quindi affermato di trovarsi in quei luoghi perché impegnato in alcuni viaggi di affari. Avrebbe infatti finto telefonate di lavoro e avrebbe usufruito di tutti i servizi a disposizione.

Sarebbe poi scappato senza pagare il conto

Alcuni albergatori del lago avrebbero raccontato al quotidiano Il Corriere della Sera, che l'uomo avrebbe telefonato alle strutture a ridosso del suo arrivo. Avrebbe temporeggiato sulla caparra che poi non avrebbe mai versato. Per raggiungere gli hotel, avrebbe utilizzato alcune automobili di lusso che avrebbe preso a noleggio. Non avrebbe mai portato con sé, i suoi bagagli.

I suoi oggetti personali, infatti, erano chiusi in buste di plastica. All'accettazione, oltre al suo nome, ne lascia altri che, dagli approfondimenti, è emerso fossero falsi. Al momento del conto, però scappa e fa perdere le sue tracce. Una truffa che però è stata adesso stanata.