La storia del finto manager che per un anno ha vissuto in hotel di lusso in Alto Adige senza pagare Alloggiava in strutture ricettive di lusso nei comuni altoatesini senza pagare: al fine di ottenere la fiducia dei vari albergatori arrivava con autovetture di prestigio qualificandosi falsamente come manager. Bandito da 32 comuni.

A cura di Susanna Picone

Per oltre un anno ha vissuto in alcune strutture ricettive di lusso per poi andare via, ma senza mai saldare il conto. Arriva dall’Alto Adige la storia di un uomo di 46 anni, A.F.R. le sue iniziali, originario della provincia di Napoli e con alle spalle un po’ di precedenti. Si tratta di un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio quali truffa, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona.

È emerso che l’uomo da oltre un anno era solito alloggiare in alberghi di lusso in Alto Adige per poi allontanarsene omettendo di pagare quanto dovuto. Il soggetto aveva un preciso modus operandi.

Secondo quanto emerso, per ottenere la fiducia dei vari albergatori si presentava abitualmente a bordo di autovetture di prestigio prese a noleggio, diceva di essere un manager di aziende importanti ovvero persona del settore della moda con incarichi dirigenziali e quindi, dopo aver trascorso lunghi periodi in hotel a 5 stelle atteggiandosi come uomo d'affari e sfruttando tutti i servizi possibili della struttura, andava via senza pagare. L'ultimo caso è avvenuto pochi giorni fa.

Per i numerosissimi episodi di questo genere dei quali si è reso protagonista, il 46enne è stato sistematicamente denunciato all'autorità giudiziaria dalle forze di polizia territoriali. Una volta identificato e denunciato, il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti ben 32 fogli di via obbligatori da altrettanti Comuni della provincia, laddove il finto manager ha messo a segno le sue truffe.

Il questore ha emesso nei suoi confronti anche un avviso orale aggravato, previsto in questi casi dal Codice delle Leggi Antimafia, che comporta, diversamente da quello semplice, anche il divieto di possedere strumenti di comunicazione ed altre prescrizioni.