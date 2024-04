video suggerito

Uccide la compagna dissanguandola, poi si suicida: trovate alcune ecografie, lei forse era incinta La 45enne trovata senza vita in un appartamento di Lonato del Garda (Brescia) aveva con sé alcune ecografie. La donna aveva una relazione non stabile con Christian Catalano, il 50enne che si sarebbe tolto la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

I carabinieri a Lonato del Garda (foto da LaPresse)

Christian Catalano e la 45enne trovati senza vita in un appartamento a Lonato del Garda (in provincia di Brescia) sono morti per dissanguamento. Il 50enne, operaio e appassionato di body building, aveva due tagli profondi alla gola, lei alle vene dei polsi. Sono i primi risultati dell'autopsia svolta dai medici legali, ma che ancora non hanno chiarito tutti i dubbi circa il probabile femminicidio-suicidio che si è consumato nella notte tra il lunedì di Pasquetta e martedì 2 aprile in un'abitazione di via Madonna della Scoperta. La 45enne, inoltre, aveva con sé alcune ecografie.

Al momento la ricostruzione che risulta più credibile agli occhi degli inquirenti è quella che vede Catalano tagliare le vene dei polsi alla 45enne e poi, dopo aver vagato per ore all'interno del suo trilocale, togliersi la vita. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il 50enne si era trasferito in quell'abitazione da alcune settimane e aveva una relazione sentimentale con la 45enne. Lei, di origini cinesi, lavorava in un centro massaggi del Garda e non aveva il permesso di soggiorno.

Il fatto che avesse le ecografie con lei al momento della morte fa pensare che potesse essere alla fase iniziale di una gravidanza. Le indagini sono coordinate dal pm di Brescia Alessio Bernardi e per ora non esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del doppio suicidio.

Nell'abitazione sono stati trovati, oltre alle lame in bagno già repertate, anche corde e coltelli. Elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto a Lonato potrebbero arrivare dagli accertamenti effettuati nel trilocale dei quali si attendono ancora i risultati.