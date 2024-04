video suggerito

Femminicidio-suicidio nel Bresciano: taglia le vene a un'amica, resta accanto al cadavere per ore e poi si suicida Un operaio 50enne e una donna di 45 anni sono stati trovati senza vita in un appartamento di Lonato del Garda (Brescia). I carabinieri hanno avviato le indagini, l'ipotesi è che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio. Domani, 4 aprile, sarà eseguita l'autopsia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 50 anni e una donna di 45 anni sono stati trovati senza vita in un appartamento a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, martedì 2 aprile. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, il quale avrebbe notato sangue sul terrazzino. I carabinieri della Compagnia di Desenzano arrivati sul posto, nell'abitazione in via Madonna della Scoperta, hanno trovato i due corpi senza vita con le vene dei polsi recise. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, a morire per prima sarebbe stata la 45enne, di origini cinesi, a causa delle ferite ai polsi che non si sarebbe inferta da sola. L'uomo, un operaio bresciano, sarebbe morto poche ore più tardi per i tagli ai polsi.

I due potrebbero aver avuto una relazione sentimentale, ma non è ancora chiaro se fossero d'accordo nel compiere il gesto. Il pm Alessio Bernardi ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nella mattinata di domani, giovedì 4 aprile. L'ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di femminicidio-suicidio.