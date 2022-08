Faida tra rapper, il giudice nega i domiciliari a Simba La Rue: resta a San Vittore

il gip di Milano ha respinto la richiesta di domiciliari per il rapper 20enne, ma ha confermato l’autorizzazione a trasferirlo immediatamente in ospedale: qui sarà operato per le conseguenze dell’aggressione subita nelle scorse settimane a Treviolo (Bergamo).