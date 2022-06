Simba La Rue contro Baby Touche, cos’è successo tra i due rapper Prima le minacce tra le gang, poi il pestaggio in diretta e l’accoltellamento. La faida tra i due rapper, cominciata forse con alcuni insulti dentro una clip.

Minacce, botte e accoltellamenti. L'ultimo alle quattro del mattino in un paesino della provincia di Bergamo, Treviolo. Mohamed Lamine Saida, lecchese di origini tunisine, sta accompagnando la ragazza a casa dopo una nottata insieme quando viene raggiunto da un fendente: a colpirlo un altro giovane, sceso di corsa da un'auto e poi ripartito a tutto gas. Una storia di violenza qualunque, o forse no, perché il ragazzo ferito in realtà, come si scopre appena viene trasportato in ospedale, non è uno chiunque. È Simba La Rue, nome d'arte della scena rap milanese.

Il rivale

Non può essere un caso allora, quella coltellata in piena notte. Sì, perché da tempo Simba La Rue è al centro di una vera e propria faida a due, avversario: Baby Touche. "Collega" rapper", vero nome Amine Amagour, ha 19 anni, origini marocchine e abita a Padova. I due si conoscono, e si odiano. Attraverso i social si provocano, addirittura si insultano, in gergo si chiama "dissing" e si riserva alla banda rivale. La tensione monta sempre di più, post dopo post. Fino allo scontro reale, con i pugni e con i calci. Succede a Milano, lo scorso febbraio. Cosa è stato ad accendere la miccia? Forse una ritorsione per un insulto che il rapper padovano avrebbe rivolto a Simba La Rue a gennaio, nel suo singolo "Pull up". L'aggressione, postata sui social, diventa virale.

La risposta

Un episodio del genere non può non avere delle conseguenze. Insorge la gang di Baby Touche. "Pensate di averla chiusa così, la storia? È iniziata ora". "Ti sei messo in un bel guaio", dicono sempre via social gli amici del rapper preso a pugni. Iniziano così piccoli scontri tra i clan rivali: un pestaggio di gruppo davanti alla stazione ferroviaria di Padova a febbraio, una rissa in un club di Vicenza a maggio. E poi l'accoltellamento di Simba La Rue alle porte di Bergamo, la notte del 15 giugno. È stata l'escalation della vendetta, risposta dell'avversario Baby Touche? Quest'ultimo se ne tira fuori. "Io faccio solo musica". E ancora: "Dovremmo aiutarci uno con l’altro, non farci la guerra. Tutto questo non ha senso, dovremmo fare la musica insieme, non ammazzarci". Chissà.