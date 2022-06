Simba La Rue picchia Baby Touche: lo scontro tra i due rapper finisce su Instagram Ancora uno scontro tra il rapper Simba La Rue e il collega Baby Touche: nelle storie di Simba, si vede Baby Touche con il naso sanguinante. Sembrerebbe inoltre che il primo lo abbia caricato in macchina e poi aggredito.

A cura di Ilaria Quattrone

"Dov'è il gangstar che sei? Dov'è la tua sicurezza?": con queste parole il rapper Simba La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, definisce il collega Baby Touche, originario di Padova e al secolo Amine Amagour. Nelle stories pubblicate dal primo, è immortalato Amagour con il naso sanguinante e lo sguardo perso nel vuoto: insulti e colpi in testa dato sempre con lo smartphone.

Un’altra immagine di Baby Touche con il naso insaguinato (Fonte: Instagram Simba La Rua)

Il rapper Baby Touche sarebbe stato caricato nell'auto

Simba La Rue, nelle storie visibili sul suo canale Instagram, fornisce una sorta di spiegazione rispetto a quello che è successo: "Ti potevo sequestrare, sì o no? Eri da solo con un tuo amico, sì o no? Ti Potevo portare via? Ho fatto qualcosa? Era un dissing a me quello?". Quesiti ai quali Baby Touche, risponde annuendo e che sembrerebbero confermare l'ipotesi che il rapper sia stato caricato in automobile e poi picchiato. Adesso bisognerà capire quanto ci sia di reale in questa aggressione. Il rapper La Rua è un volto già noto alle forze dell'ordine: è infatti stato destinatario di un Daspo Willy perché aveva lanciato delle pietre all'interno di una discoteca molto nota a Milano, l'Old Fashion.

Il rapper Simba La Rua (Fonte: Instagram)

Lo scontro tra i gruppi di Simba La Rua e Baby Touche

Non è la prima volta che i due si scontrano: già a febbraio 2022, due gruppi di ragazzi legati ai due rapper hanno iniziato a lanciarsi bottiglie rotte e hanno iniziato a urlarsi contro. Per fortuna, nonostante lo scontro ripreso da alcuni smartphone e finito sui social sembrava essere molto violento, nessuno è rimasto ferito. Già all'epoca, era parso che le schermaglie tra i due sarebbero proseguite. Un presentimento confermato adesso da quella che sembrerebbe essere una nuova aggressione.