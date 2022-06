Simba La Rue è il rapper accoltellato a Bergamo: l’agguato in risposta all’aggressione di Baby Touche È Simba La Rue, il giovane rapper che stanotte è stato aggredito in provincia di Bergamo: sembrerebbe che l’agguato sia una risposta all’aggressione di Baby Touche.

A cura di Ilaria Quattrone

Il trapper Simba La Rue

È Simba La Rue, il ragazzo di 23 anni che questa notte, giovedì 16 giugno, è stato accoltellato a Treviolo, in provincia di Bergamo. Sembrerebbe che l'aggressione sia una risposta a quanto avvenuto al collega e nemico Baby La Touche. Il ragazzo è stato accoltellato in via Aldo Moro: si trovava insieme alla sua fidanzata quando sono stati avvicinati da un'auto con a bordo un altro giovane. Questo è sceso e ha aggredito il trapper, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida. Ad allertare i carabinieri, sono stati i residenti che sono stati svegliati dalle urla: una volta arrivati i militari, il giovane – che non è chiaro se fosse in compagnia di altre persone – si era dato alla fuga. Il rapper è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sembrerebbe che a commettere il gesto sia una persona che fa riferimento al gruppo di un altro trapper, Baby La Touche: un suo amico infatti avrebbe condiviso una storia di Instagram – condivisa poi dal profilo di Simba – in cui ci sarebbe una sorta di rivendicazione dell'atto: "Volevi Samir e hai avuto Samir, ora fai una diretta e riprenditi in faccia: sono venuto da te con le palle quadrate hai visto senza venti persone perché i problemi si risolvono faccia a faccia, non in gruppo. Ci sono stati errori da entrambi i gruppi. Ora hai pagato e la storia finisce". Simba, una settimana fa, avrebbe caricato nella sua auto proprio Baby La Touche: aveva poi fatto delle storie condivise sul suo profilo dove lo picchiava con lo smartphone. Tra i due c'è infatti una querelle che dura da almeno un anno.