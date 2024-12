video suggerito

Fabrizio Pregliasco ricoverato in ospedale dopo un malore: “Forse un ictus, spero di tornare a casa per Natale” Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, si trova ricoverato in ospedale dopo esser stato colpito forse da un ictus: “Sono caduto a terra in bagno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

259 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano e professore di Igiene in Statale, è ricoverato nel reparto di Neurologia dell'ospedale San Raffaele da lunedì dopo che è rimasto colpito forse da ictus. I medici stanno facendo ancora tutte le verifiche del caso. Il professore si ricorda poco di quanto è accaduto: "Ho sentito mia moglie chiedermi se volessi un tè o un caffè ieri mattina, poi ho appoggiato lo spazzolino dei denti elettrico sulla base della ricarica e sono caduto a terra in bagno". Ma come sta Pregliasco ora?

"Sto meglio, riesco a camminare bene", precisa il direttore in una intervista a Il Corriere della Sera. «I miei hanno chiamato l'ambulanza ed è arrivata anche un'automedica che mi ha portata al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Poi precisa di non essersi spaventato ma che "mia moglie e i miei figli (che sono 30enni) invece si sono spaventati tanto". Loro danno la colpa di questo malore "alla mia frenetica. Temo infatti che mi daranno una ‘stretta' quando tornerò a casa". Ma cosa ha provocato il malore a Pregliasco? E la diagnosi se la fa da solo.

"Credo di aver avuto un piccolo ictus, dovuto all'ipertensione o alla fibrillazione atriale. Ora mi stanno rivoltando come un calzino, mi stanno facendo un mucchio di esami". La speranza è che presto possa tornare a casa, così da non passare il Natale in ospedale. "Spero di tornare a casa già in settimana, vediamo", conclude il direttore.