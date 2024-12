video suggerito

Fabrizio Pregliasco dopo il malore: "Gli haters mi scrivono che è colpa dei vaccini" Fabrizio Pregliasco, noto medico, ha avuto un malore e probabilmente un attacco ischemico transitorio. Ha raccontato gli attacchi di alcuni haters.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 16 dicembre, il medico Fabrizio Pregliasco ha avuto un malore: "Ieri mattina ho spaventato da morire mia moglie, ero in bagno, ho finito di lavarmi i denti e sono caduto come una pera, per fortuna senza sbattere la testa da qualche parte", ha affermato mentre è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano e professore di Igiene all'Università Statale si trova nel reparto di Neurologia: "Ho sentito mia moglie chiedermi se volessi un tè o un caffè ieri mattina, poi ho appoggiato lo spazzolino dei denti elettrico sulla base della ricerca e sono caduto a terra in bagno". I suoi familiari hanno quindi chiamato i medici e i paramedici del 118 che lo hanno subito trasferito in ospedale.

Ha poi precisato che probabilmente potrebbe trattarsi di un Tia, cioè un attacco ischemico transitorio: "Un problema contingente che mi ha fatto perdere i sensi. Un po' di terapia e dovrebbe tornare tutto a posto", ha detto alla trasmissione Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio1.

I medici del San Raffaele sarebbero un po' pessimisti sul ritorno dell'esperto a casa per Natale: "Ma ce la dovrei fare", ha però sostenuto chiarendo di riuscire anche a camminare bene. Ha poi sottolineato come abbia ricevuto messaggi di supporto, ma purtroppo anche alcuni messaggi di odio: "Alcuni mi hanno scritto che stavo male a causa dei vaccini, altri invece dicevano che era impossibile stessi male a causa dei vaccini perché in quanto medico io in realtà non ne avrei fatto nessuno sapendo che mi avrebbero fatto male".