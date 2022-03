Fabrizio Corona news

Fabrizio Corona scompare da Instagram nel giorno del suo compleanno, l’avvocato Chiesa: “Bel regalo” Fabrizio Corona scompare da Instagram. Il suo profilo è da qualche ora irraggiungibile ma il suo avvocato, Ivano Chiesa, spiega a Fanpage.it di non saperne nulla.

A cura di Redazione Milano

Che fine ha fatto Fabrizio Corona? L'ex re dei paparazzi, ci si intenda subito, non è sparito, non si è dato ad una nuova latitanza, anche se la sua assenza dai social si è fatta notare. Nello specifico, sono diversi gli utenti Instagram che hanno segnalato la presunta cancellazione del suo profilo seguito da milioni di persone. Un "bel regalo" per il compleanno di Corona, oggi 48enne, come l'ha definitivo il suo avvocato Ivano Chiesa.

Corona sparisce da Instagram, l'avvocato Chiesa: Non ne so nulla

Raggiunto da Fanpage.it, il legale ha detto di "non essere al corrente di nulla" aggiungendo che avrebbe indagato "stasera quando lo vedo per festeggiare con lui il compleanno". Chiesa, scherzando, ha detto che "abbiamo le spalle grosse. In caso fosse stato un regalo di Meta, ricambieremo". Negli ultimi mesi, inoltre, il profilo dell'ex re dei paparazzi era difficilmente raggiungibile tramite la classica ricerca dei profili su Instagram. In tanti hanno lamentato una difficoltà nel collegarsi al suo profilo, tanto che dovevano cliccare su quello del figlio e cercare il nickname di Corona tra i tag delle varie foto. Che Instagram abbia deciso di oscurarlo?

Nina Moric: Non sento Corona per il mio bene

In una recente intervista concessa a Verissimo, Nina Moric, ex moglie di Corona, ha parlato del suo passato, dicendo che la "perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni". La Moric ha sottolineato di non riuscire sempre "a gestire le cose come si vorrebbe. Oggi sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita". Poi, una risposta ad una domanda su Corona: "Con lui non ci sono rapporti. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”.