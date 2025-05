Fa ubriacare una ragazzina di 15 anni e la violenta in auto a Milano: 30enne arrestato

video suggerito

Un 30enne è stato arrestato a Milano dagli agenti del nucleo Tutela donne e minori della polizia locale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, lo scorso novembre l'uomo avrebbe fatto ubriacare una ragazzina di 15 anni che già conosceva e l'avrebbe costretta a subire e a compiere atti sessuali. Su disposizione della gip del Tribunale di Milano Lidia Castellucci, il 30enne si trova ora agli arresti domiciliari.

Le indagini, coordinate dal pm Carlo Enea Parodi, sono scattate in seguito alla segnalazione arrivata in Procura dalla psicoterapeuta della presunta vittima. La 15enne, che soffrirebbe di alcune difficoltà psichiche, avrebbe raccontato alla terapeuta di aver subito violenza sessuale l'1 novembre del 2024 da parte di un 30enne. La ragazzina avrebbe dichiarato, e poi confermato anche in audizione protetta, che quella sera quell'uomo che già conosceva l'aveva invitata a uscire insieme ad altri amici per una serata in discoteca.

Prima di andare a ballare, sarebbero andati in un paio di bar di Milano a bere. Il 30enne, che avrebbe subito mostrato interesse per lei e si sarebbe mostrato rammaricato per la loro differenza d'età, l'avrebbe convinta a bere diversi bicchieri di alcoolici. Gli abusi sarebbero avvenuti durante il tragitto verso la discoteca, quando i due viaggiavano soli a bordo di un'auto.

Il 30enne avrebbe approfittato della situazione per farle compiere rapporti sessuali e a subirli. La violenza si sarebbe interrotta solo quando alla 15enne è arrivata la telefonata di una zia e, a quel punto, il 30enne l'avrebbe riportata a casa. Una volta depositata la denuncia e rintracciato il presunto autore, su disposizione del gip il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.