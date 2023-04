Ex vigile perseguita per cinque anni un minore con cui aveva avuto una relazione: condannato Un ex vigile di Suzzara, in provincia di Mantova, è stato condannato a 14 mesi per violenza privata e stalking: ha perseguitato per cinque anni un minore con cui aveva avuto una relazione.

Per cinque anni aveva perseguitato un minore per cui per tutti questi anni ha ammesso di avere una relazione. Ora per un ex vigile di Suzzara, in provincia di Mantova, è arrivata la condanna a 14 mesi per violenza privata e stalking. Per lui – come riporta La Gazzetta di Mantova – invece arriva l'assolto per violenza sessuale.

L'ex vigile seguiva il minore fino a scuola

Durante tutto il processo il ragazzo, ora maggiorenne, si è costituito parte civile ammettendo che l'ex vigile quarantenne per anni lo perseguitava. Le forme di violenze erano iniziate dopo che il minore aveva deciso di interrompere la relazione con l'ex vigile: quest'ultimo però non si è mai rassegnato e ha iniziato a pedinare il giovane.

L'ex vigile lo inseguiva pregandolo di riprendere la relazione. Lo seguiva quando era con gli amici e si presentava a scuola del giovane spacciandosi per suo cugino: lo faceva chiamare in classe dalla bidella con la scusa di dargli una chiavetta usb fino ad arrivare a inseguirlo nel corridoio. Per cinque anni per il minore non c'è mai stata pace.

La testimonianza del padre del giovane

In aula ha testimoniato anche il padre del ragazzo: "Mi sono accorto che mio figlio stava male e non studiava più", come riporta Il Resto del Carlino. Il giovane aveva raccontato tutto al padre: "Mi ha detto che l'ex agente di polizia locale si era invaghito ma lui non voleva proseguire". E ancora: "Si era presentato a casa nostra con la scusa di prendere le casse dello stereo: lasciò un biglietto". Così era scattata la denuncia e ora è arrivata la condanna a 14 mesi di reclusione.