Esplosione in Valtellina durante il pranzo di Ferragosto in un rifugio alpino: ci sono feriti Momenti di paura in un rifugio della Valtellina, dove c'è stata un esplosione, forse per una fuga di gas. Alcune persone sono rimaste ferite in maniera lieve.

A cura di Alessia Rabbai

Il rifugio "Bar bianco" in Valtellina (Screen da Google Maps)

Esplosione durante il pranzo di Ferragosto in un rifugio alpino in Valtellina. È successo intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 15 agosto, giornata di festa, nel territorio montano in provincia di Sondrio. Alcune persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera live. A provocarla si ipotizza per ora che sia stata una fuga di gas. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto nel rifugio alpino "Bar Bianco" sulle Alpi Orobie nel Comune di Rasura era in corso il pranzo di Ferragosto a base di carne, vino e prodotti tipici del territorio.

L'esplosione in Valtellina all'ora di pranzo di Ferragosto

Mentre i clienti erano pronti per mangiare e godersi una giornata in relax, all'insegna del buon cibo in un luogo stupendo immerso nella natura, improvvisamente c'è stata un'esplosione, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso: i pompieri avvisati dalla Sala operativa, i carabinieri di competenza territoriale e il personale sanitario anche in eliambualanza.

Ci sono feriti nell'esplosione, fortunatamente non gravi

I pompieri giunti in breve tempo hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme partite dall'esplosione, per scongiurare che si propagassero nell'area circostante. I sanitari hanno soccorso diverse persone, dalle prime informazioni che arrivano nessuna di queste è grave, ma hanno riportato ferite lievi. Sono stati momenti di paura per i clienti del locale. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e capire insieme ai vigili del fuoco cosa abbia provocato l'esplosione. Le verifiche sono in corso.