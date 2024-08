Come stanno i feriti del rifugio in Valtellina dove è avvenuta un’esplosione durante il pranzo di Ferragosto

video suggerito

Come stanno i feriti del rifugio in Valtellinia dove è avvenuta un'esplosione durante il pranzo di Ferragosto I cinque feriti dell'esplosione durante il pranzo di Ferragosto in un rifugio a Rasura in Valtellina non sono i gravi condizioni. L'esplosione ha provocato ustioni di primo grado a mani e braccia a due dipendenti del locale, ovvero quelli che si sono trovati più vicini allo scoppio.

A cura di Giorgia Venturini

Non si trovano in gravi condizioni i cinque feriti dell'esplosione durante il pranzo di Ferragosto in un rifugio della Valtellina. Cosa sia successo nel dettaglio è ancora al vaglio di tecnici e investigatori, sembrerebbe però che a esplodere sarebbe stata una bomboletta spray di detergente e non, come ipotizzato in un primo momento, un'improvvisa fuga di gas di una bombola da cucina. Dalla prima ricostruzione di quanto accaduto, la bomboletta per una distrazione è entrata a contatto con una fonte di calore dentro la cucina del rifugio. Cinque persone sono rimaste ferite e soccorse: nessuna è stata fortunatamente giudicata grave. Tutto è accaduto poco prima delle 13 all'interno del rifugio alpino "Bar Bianco" sulle alpi Orobie a Rasura, in Valtellina, in provincia di Sondrio.

Sul posto comunque in pochissimi minuti si sono precipitati i sanitari del 118 arrivati in elicottero. Fortunatamente i feriti, tutti addetti alla struttura, non hanno riportato gravi conseguenze. In feriti sono stati soccorsi in codice giallo e in codice verde per ustioni. Sono di età compresa tra i 24 e i 65 anni: l'esplosione ha provocato ustioni di primo grado a mani e braccia a due dipendenti del locale, ovvero quelli che si sono trovati più vicini allo scoppio. Sono stati trasportati a Sondalo in codice giallo. Altri tre lavoratori della struttura hanno riportato ferite più lievi: sono stati medicati dai sanitari sul posto. Intanto i vigili del fuoco erano sul posto per tutti gli accertamenti del caso.