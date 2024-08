video suggerito

Esplode un frigorifero all'interno di un ristorante a Lissone, gravi due operai Per cause ancora da chiarire le fiamme scaturite dall'elettrodomestico avrebbero investito due operai di 55 e 58 anni, subito trasportati al reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza.

Sono due i feriti gravi segnalati da Areu Lombardia all'interno del ristorante Circo Loco di Lissone (Monza e Brianza) a seguito dell'esplosione di un frigorifero. Per cause ancora da chiarire, le fiamme scaturite dall'elettrodomestico avrebbero investito due operai manutentori di 55 e 58 anni, subito trasportati in codice giallo al reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza. Nell'incendio le vittime hanno riportato importanti bruciature a volto, torace, arti inferiori e superiori. Sul posto sono intervenuti l'eliosoccorso con due ambulanze e l'automedica, insieme a vigili del fuoco e carabinieri: saranno loro a ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.