Esplosione in una casa nel quartiere Adriano a Milano: muore una persona Una persona è morta a causa di un’improvvisa esplosione avvenuta nel quartiere Adriano a Milano. I Vigli del fuoco sono sul posto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella serata di oggi, sabato 4 novembre, un'improvvisa esplosione è divampata in un appartamento al 14mo piano del palazzo di via San Mamete 9, nel quartiere Adriano a Milano. Nello scoppio, di cui non si conoscono ancora le cause, è morta una persona. I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni sono sul posto per cercare di domare l'incendio.

In una nota alla stampa i Vigili del fuoco fanno sapere: "Dai rilievi più approfonditi effettuati dalle squadre presenti sul posto, la vittima è un uomo di 75 anni di origini italiane che si trovava nella cucina dell'appartamento, da dove si sono sprigionare le fiamme".

Fortunatamente l'incendio è però almeno rimasto circoscritto nella stanza. Intanto sul posto è anche arrivato il sostituto procuratore di turno che analizzerà il ventaglio delle cause che possono aver innescato l'esplosione.