Esplode una bottiglia di alcol usata per il barbecue di Ferragosto: gravissimo un uomo Un uomo di 48 anni è rimasto ferito mentre era impegnato in un barbecue: alle 19.15 di Ferragosto è esplosa all’improvviso una bottiglia contenente alcol per accendere la griglia.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva organizzato una delle più tradizionali grigliate di Ferragosto in compagnia di alcuni amici. Invece quella che doveva essere una festa si è trasformata in attimi di paura. Tutto è accaduto ad Arconate, alle porte di Milano: il proprietario di una ditta con sede in via Giuseppe di Vittorio era impegnato in un barbecue quando attorno alle 19.15 è esplosa la bottiglia contenente alcol per accendere la griglia. L'uomo, di 48 anni, è rimasto gravemente ferito.

La fiammata ha avvolto un uomo di 48 anni

I carabinieri della Compagnia di Legnano e i vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto: al momento certo è che la bottiglia contenente alcol è esplosa all'improvviso. La fiammata ha avvolto il 48enne: subito in suo soccorso sono corsi gli amici. Questi hanno dato l'allarme anche al 112: sul posto si sono precipitati i medici e gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Subito le sue condizioni sono apparse gravissime. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ad ora i medici – come riporta Prima Milano Ovest – hanno diagnosticato ustioni di secondo grado alle mani, al torace e alle gambe. Non sembra in pericolo di vita ma le ustioni sono gravi.

Donna ustionata durante un barbecue a Cornaredo

Lo stesso era accaduto un anno fa durante il barbecue di Pasquetta. Una donna di 46 anni di Cornaredo, alle porte di Milano, ieri 5 aprile mentre stava preparando il pranzo quando non appena ha versato l'alcol sulla griglia è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso attorno le 13,25 dopo che sono stati allertati dai famigliari: dopo pochi minuti la vittima è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano in elicottero. Ha riportato delle ustioni sul corpo.