Violenta rissa nella notte: 15enne colpito alla schiena con una bottiglia di vetro, è gravissimo Un ragazzino di 15 anni è stato ricoverato d’urgenza a Brescia dopo essere stato colpito alla schiena con una bottiglia di vetro durante una rissa.

Violenta aggressione nella notte tra sabato e domenica a Soncino, nel Cremonese, dove un ragazzino di 15 anni è stato colpito alla schiena da una bottiglia di vetro. Il giovanissimo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che l'hanno trovato in una pozza di sangue. Ricoverato d'urgenza, è stato preso in cura dal personale medico degli Spedali Civili di Brescia. Fortunatamente nella notte è stato dichiarato fuori pericolo.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo in piena notte in via Brescia, strada ricca di locali frequentati da ragazzini. All'ora dei fatti, però, erano già tutti chiusi. Lungo la strada si sarebbero incontrate due bande rivali per un totale di oltre venti persone. I due gruppi di giovani si sono scontrati prima verbalmente e poi sono rapidamente passati alle mani. Dopo una serie di spintoni, sono volati calci e pugni. Poi, all'improvviso, qualcuno ha raccolto da terra una bottiglia di vetro e ha violentemente colpito il quindicenne, lasciato successivamente agonizzante a terra nel parcheggio in cui stava andando in scena la rissa.

Gli amici della vittima hanno immediatamente allertato il numero unico per le emergenze 112 mentre altri si davano alla fuga. Il quindicenne è stato soccorso dal personale medico del 118 accorso sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza ai Civili di Brescia dove è stato preso in cura dai medici del nosocomio che, qualche ora più tardi, l'hanno dichiarato fuori pericolo. Le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto sono state affidate ai carabinieri di Crema e di Soncino.