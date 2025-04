video suggerito

Esorcista lancia acqua santa sui fan di un concerto death metal alla discoteca Alcatraz di Milano: "Pentitevi" Mercoledì pomeriggio davanti alla discoteca Alcatraz di Milano il sedicente "cacciatore di demoni", noto sui social come padre David, ha benedetto con sale e acqua santa i fan che stavano aspettando l'inizio del concerto death metal della band polacca Behemoth.

Mercoledì sera Davide Fabbri, sedicente "cacciatori di demoni" e noto sui social come Padre David, si è presentato davanti alla discoteca Alcatraz di via Valtellina, a Milano, per fare un esorcismo in occasione del concerto della band death metal polacca Behemoth che si sarebbe a breve esibita nel locale. Il suo obiettivo, come annunciato attraverso la pagina Instagram, era quello di "allontanare il Maligno e cercare di annullare le devastanti conseguenze spirituali che la ‘messa Nera' in atto con il concerto dei ‘Behemoth' porterà alla città di Milano e ai suoi abitanti".

Detto fatto: alle 18 di mercoledì 9 aprile l'esorcista ha lanciato sale benedetto e acqua santa ai fan in fila per entrare nella discoteca urlando "Pentitevi, nel nome di Gesù! Sorella, ti voglio bene, pentiti! Pensate ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai vostri bisnonni che hanno costruito questa città. La state consegnando al maligno". A quel punto il prete, come aveva preannunciato, ha eseguito l'esorcismo "con il rito di Papa Leone XIII".

Il concerto, nel quale si sono esibite anche la band norvegese Satyricon e la greca Rotting Christ, faceva parte del tour The unholy Trinity 2025. Padre David non è stato l'unico a osteggiare la performance: anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Michele Mardegan aveva chiesto al sindaco Beppe Sala di annullare la serata perché "si ispira al satanismo e insulta e dileggia apertamente Dio e il cristianesimo". Sul tema si è espresso anche padre Francesco Bamonte, vice presidente dell’Associazione esorcisti italiani, secondo il quale il concerto sarebbe stato in realtà "un rituale satanico mascherato nel quale il demonio viene evocato e osannato mediante la blasfemia".