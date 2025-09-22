Esonda il Seveso, mamma si rifugia sul tetto dell’auto con il bimbo di 10 mesi in Brianza

A recuperare mamma e bimbo sul tetto della loro automobile a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) sono stati i vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia, che hanno calato dall’alto una culla trasportabile.

Si sono rifugiati sul tetto dell'auto per sfuggire all'esondazione del Seveso. È successo a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) dove, in seguito all'ondata di maltempo che oggi lunedì 22 settembre si è abbattuta su Milano e Lombardia, si sono verificati importanti allagamenti: qui una mamma con in braccio il figlio di 10 mesi ha cercato riparo dall‘acqua sempre più alta sul tetto della sua auto, rimanendo intrappolata con il bimbo.

A recuperarli sono stati i vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia che hanno calato col verricello una culla trasportabile con cui hanno tratto in salvo il piccolo, affidando il bambino e la madre alle cure del personale del 118. Sempre a Lentate altre tre persone sono state recuperate dal tetto di un’auto, mentre nella vicina Meda due persone anziane sono rimaste bloccate sul tetto della propria abitazione. In supporto alle operazioni aeree di salvataggio della popolazione civile da parte dei pompieri è arrivato anche un elicottero del Reparto Volo Emilia-Romagna.

Non è l'unico disagio che si è verificato oggi in provincia di Monza. A Seveso è infatti esondato il torrente Certesa, provocando code in tutta la città. Critica la situazione anche a Cesano Maderno, dove sono state chiuse al traffico la via Nazionale dei Giovi da corso Libertà, via Friuli e il sottopasso di via de Medici. In molte zone della Brianza, per lungo tempo, è mancata anche la corrente elettrica.