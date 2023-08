Escursionisti travolti da una frana in Val Camonica: muore un uomo, ferita una donna Due scalatori sarebbero stati travolti da una frana di pietre mentre erano vicini al rifugio Serafino Gnutti, in Val Camonica: morto un uomo di 76 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Paura per due escursionisti che oggi martedì 8 agosto si trovavano nell'area montuosa sopra al rifugio Serafino Gnutti, nella zona del lago Miller sui monti del comune di Sonico, i provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni, un uomo e una donna sarebbero stati travolti da una frana di pietre. Purtroppo per l'uomo, 76 anni, non c'è stato più nulla da fare. La donna è stata trasportata con un trauma al torace e alla gamba in codice giallo all'ospedale di Esine.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti 2 elicotteri, quello dell'elisoccorso di Brescia e quello di Sondrio, il soccorso alpino e i carabinieri. Ora si sta cercando di capire cosa sia successo e se la zona è considerata in sicurezza.

Morto un escursionista in Val Camonica

Il mese scorso, sempre tra le montagne bresciane, un uomo di 46 anni è morto durante un'escursione in Val Camonica. L'uomo si trovava in vacanza e aveva deciso di seguire il sentiero che si trova nella zona del Dosso Pasò, tra Corteno Golgi e l'Aprica, quando, a un certo punto, è precipitato. Subito era stati allertati i soccorsi. Il 46enne è stato trovato quasi subito: purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare. Gli operatori, infatti, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.