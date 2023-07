Escursionista precipita da un sentiero: morto Un uomo di 46 anni è morto durante un’escursione in montagna in provincia di Brescia: inutili i tentativi degli operatori del 118.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Nella mattinata di oggi, sabato 8 luglio, un uomo di 46 anni è morto durante un'escursione in Vallecamonica. Sul posto sono intervenute alcune squadre del soccorso alpino e i medici e i paramedici del 118. Sono ancora incerte le cause dell'incidente. Una volta conclusi i rilievi, sarà possibile avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.

L'uomo è precipitato tra Corteno Golgi e l'Aprica

L'incidente è avvenuto in tarda mattinata: precisamente intorno alle 10.54. L'uomo si trovava in vacanza in Vallecamonica e aveva deciso di fare un'escursione. Aveva intrapreso il sentiero che si trova nella zona del Dosso Pasò, tra Corteno Golgi e l'Aprica quando, a un certo punto, è precipitato. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto la segnalazione e ha così inviato sul posto i medici e paramedici del 118.

L'escursionista è morto sul colpo

Oltre loro, sono arrivate anche alcune squadre del soccorso Alpino. Il 46enne è stato trovato quasi subito: purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare. Gli operatori, infatti, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Adesso bisognerà accertare le cause per capire se si sia trattato di un tragico infortunio o di un malore. Dopodiché la salma potrà essere riconsegnata ai familiari.