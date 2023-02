Esce in strada di notte urlando e insultando i passanti, un’intera via “ostaggio” di una badante I residenti di via Matteotti a Villa Carcina hanno denunciato la situazione ai carabinieri. Tutte le notti una donna, che lavorava come badante per un’anziana signora, esce in strada e urla frasi senza senso svegliando tutti.

I residenti di via Matteotti a Villa Carcina, in provincia di Brescia, hanno presentato una denuncia ai carabinieri perché si sentono "in ostaggio" di una donna che non li fa dormire. Questa, infatti, una badante di origine straniera quasi ogni notte esce in strada e inizia a urlare, o a insultare, svegliando tutto il quartiere.

L'arrivo in via Matteotti e l'anziana da accudire

La donna si è trasferita in via Matteotti qualche mese fa. Un'anziana signora, in accordo con i figli, aveva trovato in lei un'assistente che le garantiva un aiuto in casa. Nei primi giorni la convivenza tra le due andava avanti senza problemi. Poi, però, i figli hanno trasferito la madre in una Rsa, lasciando la badante nell'abitazione in via Matteotti.

Da quel momento, quasi tutte le notti esce di casa e inizia a urlare frasi senza senso e a insultare persone che si trova davanti. Lo scorso mercoledì, intorno alle 4:20 di mattina, alcuni residenti hanno registrato video che la riprendono inveire contro i carabinieri.

La denuncia ai carabinieri

Il giorno seguente, quei video sono stati mostrati ai militari. Tuttavia, come raccontano i residenti, "le forze dell'ordine hanno già fatto visita alla casa della donna, ma noi continuiamo a vedere l'ex badante vivere lì nonostante l'anziana di cui si prendeva cura sia stata trasferita in una casa di riposto".

A quanto pare, anche i carabinieri non hanno possibilità di risolvere la situazione. Un consigliere comunale di Villa Carcina che abita in quella via ha detto di augurarsi "un intervento del sindaco, di fatto l'unica persona che può intervenire con un controllo di tipo sanitario", in aiuto della donna.