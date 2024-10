Esce di strada e finisce in un canale nel Pavese: morto 59enne, salva la donna che era con lui

video suggerito

Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 59enne di Villanova d'Ardenghi è deceduto nella tarda serata di ieri, sabato 5 ottobre, dopo essere finito con l'auto in un canale nell'aperta campagna del territorio comunale di Gropello (in provincia di Pavia). L'uomo, stando a quanto ricostruito, si trovava alla guida di una Citroen C1 quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finito nel corso d'acqua ribaltandosi. Pare che il 59enne abbia perso conoscenza e per questo motivo non sia riuscito ad abbandonare l'abitacolo. A bordo c'era anche una donna di 60 anni, che è riuscita a salvarsi e a chiamare il numero dell'emergenza. All'arrivo dei sanitari, però, il 59enne era già morto.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 22 del 5 ottobre a Gropello, lungo la strada di campagna che conduce a Cascina Morgarolo. I carabinieri della Stazione di Gambolò che si sono occupati dei rilievi, hanno escluso il coinvolgimento di altre vetture. Sembrerebbe, dunque, che il 59enne abbia fatto tutto da solo, uscendo di strada in prossimità di una curva.

Giuseppe Mussi, questo il nome del conducente, è finito con la Citroen all'interno di un canale che costeggia la strada. L'auto si è ribaltata e probabilmente il 59enne ha perso conoscenza a causa dell'impatto. La vettura si era appoggiata sul fianco del guidatore e l'abitacolo si è presto riempito d'acqua provocando la morte per annegamento di Mussi.

Seduta sul lato del passeggero c'era una donna di 60 anni. La sua parte non si è riempita d'acqua ed è riuscita a chiamare il 112. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica e un’ambulanza della Croce Garlaschese. I pompieri hanno estratto i due dall'auto per affidarli alle cure dei sanitari.

La 60enne è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Per Mussi, invece, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.