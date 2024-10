video suggerito

Attraversa la strada a Pavia e viene travolto da un’auto: 59enne muore poco dopo in ospedale Un 59enne è stato investito da un’auto nella serata del 10 ottobre lungo viale Cremona a Pavia. Nonostante il ricovero con la massima urgenza, è morto poco dopo per i traumi riportati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 59enne è morto nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato investito da un'auto. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'uomo stesse attraversando viale Cremona, in città, quando una Kia lo ha travolto causandogli traumi gravissimi. Nonostante il ricovero d'urgenza, il 59enne è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

L'incidente è avvenuto alcuni minuti prima delle 21 del 10 ottobre, all'altezza del civico 185 lungo viale Cremona a Pavia. Il 59enne stava attraversando in un punto in cui non si trova un attraversamento pedonale e dove la luce dei lampioni è ostacolata dalla vegetazione. In quel momento, è sopraggiunta una Kia e il conducente, con ogni probabilità, non si è accorto della presenza del 59enne in mezzo alla strada fino a quando ormai era troppo tardi per evitarlo.

L'impatto è stato violento e l'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso alla vittima. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il rianimatore ha praticato a lungo il massaggio cardiaco sul 59enne prima del trasporto al Policlinico San Matteo. Arrivato in ospedale, i traumi riportati dal 59enne si sono rivelati troppo gravi ed è deceduto poco dopo. L'identificazione della vittima è arrivata solo a tarda serata.