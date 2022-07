Esce di casa e sparisce, ritrovata nel bosco con le ossa rotte: cosa le è successo Ieri martedì 19 luglio una donna era uscita dalla sua casa in Alto Lario e non era più tornata: è stata trovata poco dopo ferita lungo un sentiero.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un donna uscita per una passeggiata tra le montagne dall'alto lago di Como. Ieri martedì 19 luglio era uscita dalla sua casa in Alto Lario senza fare ritorno a casa dopo ore. Così la sua famiglia si è preoccupata e ha allertato i soccorritori delle squadre della Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Subito sono intervenuti sul posto, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

La donna trovata con un polso fratturato

Immediatamente sono scattate le ricerche: i soccorritori hanno trovato l'auto della donna parcheggiata all'inizio di un sentiero. Così si sono avventurati per la strada, immaginando il percorso che la donna avrebbe fatto poco prima. Infatti, dopo alcune ore l’hanno ritrovata. La donna era ferita: aveva riportato delle ferite al polso e quindi è stata portata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente la donna non è in gravi condizioni ma la paura è stata tanta.

Si cerca ancora Alessandro Redaelli, disperso nel lago di Garda

Nelle acque del lago di Garda si cerca invece ancora Alessandro Redaelli sparito nel nulla dopo essersi tuffato dalla sua barca. L'uomo era in gita con la sua famiglia: con il passare del tempo le possibilità che sia vivo sono sempre più improbabili. La tragedia è avvenuta all'altezza di Rovoltella, frazione di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Tutto davanti alla moglie Sabrina e ai due figli di cinque anni e di appena sei mesi. Nonostante i soccorsi siano partiti immediatamente non è ancora stato trovato. Poco chiaro cosa sia successo una volta in acqua: certo è che in quel tratto le correnti sono forti.