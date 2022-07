Chi è Alessandro Radaelli, l’uomo scomparso nel lago di Garda e che nessuno riesce a trovare Si cerca ancora Alessandro Redaelli, l’uomo di 41 anni disperso nel lago di Garda dalla scorsa domenica. Da quando si è tuffato in acque e non è più riemerso.

A cura di Giorgia Venturini

I sommozzatori lo stanno cercando da ore ma Alessandro Redaelli sembra sparito nel nulla. Da quando lo scorso 17 luglio attorno alle 15.30 si era tuffato dalla barca durante una gita con la sua famiglia e non è più riemerso dall'acqua. Con il passare del tempo le possibilità che sia vivo sono sempre più improbabili. Ma del suo corpo ancora nessuna traccia. La tragedia è avvenuta all'altezza di Rovoltella, frazione di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Tutto davanti alla moglie Sabrina e ai due figli di cinque anni e di appena sei mesi.

Ancora senza esito le ricerche dei sommozzatori

Cosa sia successo è ancora un mistero perché nonostante l'allarme sia stato lanciato subito il corpo di Redaelli non è stato ancora trovato nonostante i sommozzatori lo abbiano cercato fin da subito vicino al luogo dell'incidente. Tra le prime ipotesi quella che l'uomo si sia sentito male una volta in acqua e che non sia stato più in grado di ritornare a galla. Per le ricerche sono stati impegnati anche strumenti sonar e un veicolo subacqueo Rov (Remotely Operated Vehicle). Ma ancora nulla. Certo è che nel punto in cui si è tuffato l'acqua era profonda e le correnti sono solitamente forti.

Chi è il 41enne Alessandro Redaelli

Redaelli ha 41 anni ed è cresciuto a Lecco. Da anni vive a Peschiera del Garda e ama andare in barca con la famiglia. Proprio quello che aveva fatto la scorsa domenica. Poco prima del tuffo e della scomparsa in acqua, su Facebook aveva pubblicato una serie di foto con la famiglia in barca. Ora tutti si chiedono cosa sia successo. In tanti infatti lo conoscono: lavora come responsabile di produzione in importanti aziende del territorio. Per passione invece fa il dj.