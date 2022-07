In barca con moglie e figli, si tuffa nel lago di Garda e scompare nel nulla: ancora disperso Domenica 17 luglio, Alessandro Radaelli si è tuffato nel lago di Garda e non è più riemerso: da allora proseguono le ricerche, ma senza alcun esito.

Non si ha ancora alcuna notizia di Alessandro Redaelli, l'uomo di 41 anni che domenica 17 luglio si è tuffato nelle acque del lago di Garda senza più riemergere. Originario di Lecco, Redaelli – in base alle ricostruzioni – si trovava in barca con la moglie e i due figli piccoli. Nonostante le ricerche proseguano ormai ininterrottamente, non sembrerebbe esserci alcuna traccia del corpo.

Il marito in difficoltà dopo il tuffo

La famiglia si trovava in escursione nella porzione di territorio tra Desenzano e Sirmione: probabilmente a causa di un malore, il 41enne non è riuscito a riemergere. La moglie avrebbe raccontato alle forze dell'ordine di aver visto il marito in difficoltà dopo il tuffo.

Utilizzato il rov intitolato a Umberto e Greta

Dopo aver dato l'allarme, le ricerche da parte dei sommozzatori sono iniziate intorno alle 16. I volontari del Garda hanno anche utilizzato il rov di Umberto e Greta. Il robot subacqueo è intitolato ai due ragazzi che, la scorsa estate, sono morti mentre si trovavano a bordo di un gozzo.

Le ricerche proseguono ancora serrate

I due giovani sono stati infatti travolti da un motoscafo. Da allora, grazie a una raccolta fondi lanciata da WeAreGreta, da alcuni famigliari e amici, è stato possibile acquistare il macchinario che potrebbe consentire di far luce su questa vicenda. Le speranze che il 41enne sia ancora vivo si affievoliscono purtroppo ogni giorno di più.

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco proseguono serrati nelle ricerche e per questo motivo oltre la fitta schiera di volontari sul campo, sono stati utilizzati anche due elicotteri.