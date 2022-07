Si tuffa dal pontile e non riemerge: uomo muore nel lago di Garda Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi tuffato dal pontile a Limone, sul lago di Garda. Il suo corpo è stato trovato a sei metri di profondità.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Garda. Stando alle prime informazioni l'uomo si sarebbe tuffato in acqua e poi sarebbe annegato: a dare l'allarme sarebbero stati gli altri bagnanti che si trovavano a Limone verso le 17. Hanno visto il 36enne fare un tuffo dal pontile. Dopo una manciata di secondi era riemerso per poi finire nuovamente sott'acqua e non tornare più a galla.

Il corpo trovato a sei metri di profondità

I bagnanti hanno chiamato subito il 112. Una volta sul posto i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo: fondamentale per il recupero sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti con l'elicottero del 118 da Trento. Per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare: è stato trovato a quasi 6 metri di profondità. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Ora si cerca di fare luce sull'accaduto: l'autopsia capirà meglio le cause della morte, avvenuta molto probabilmente per annegamento. Tra le ipotesi quella che l'uomo si sia sentito male prima di finire sott'acqua e non riemergere più.

Si cerca ancora il corpo di Alessandro Redaelli

Intanto si cerca ancora Alessandro Redaelli, l'uomo di 41 anni che domenica 17 luglio si è tuffato nelle acque del lago di Garda senza più riemergere. Originario di Lecco, Redaelli – in base alle ricostruzioni – si trovava in barca con la moglie e i due figli piccoli. Nonostante le ricerche proseguano ormai ininterrottamente, non sembrerebbe esserci alcuna traccia del corpo. La moglie avrebbe raccontato alle forze dell'ordine di aver visto il marito in difficoltà dopo il tuffo. Probabilmente dopo essere entrato in acque è stato colpito da un malore. Ora si cerca il corpo.